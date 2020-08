Selena Gomez tra i protagonisti della sitcom “Only Murders in the Building”

Selena Gomez si è unita al cast della serie di Hulu Only Murders in the Building.

La serie, scritta e creata da Martin e John Hoffman (Grace & Frankie) è una commedia dai toni dark.

Dan Fogelman, creatore di This is Us, è tra i produttori esecutivi della serie, accanto alla stessa Gomez. Inoltre anche Martin e John Hoffman, Martin Short e Jess Rosenthal sono produttori esecutivi del progetto.

Non si tratta del primo progetto da produttrice per Selena Gomez.

Infatti l’attrice e cantante americana è tra i produttori della serie di Netflix Tredici, conclusasi recentemente con la quarta stagione.

Only Murders in the Building ruota attorno a tre sconosciuti che condividono un’ossessione per le storie vere di crimini. I tre si ritroveranno coinvolti in un crimine inaspettatamente. Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez interpretano i tre sconosciuti.

Questo progetto segna il ritorno della Gomez sul piccolo schermo in un ruolo da protagonista. Vale la pena ricordare che l’attrice non ricopriva un ruolo centrale in una serie dalla fine di I maghi di Waverly, una commedia per ragazzi andata in onda su Disney Channel dal 2007 al 2012.

Selena Gomez ha infatti dato priorità alla sua carriera come cantante. Nonostante ciò ha preso parte ad alcune pellicole in questi anni tra cui I morti non muoiono di Jim Jarmusch e Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.

L’ultimo album dell’attrice e cantante, Rare, è uscito a gennaio 2020 ricevendo critiche positive.