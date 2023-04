Continua a far parlare Ballando con le stelle, nonostante la nuova edizione sia ancora lontana dall’iniziare

A far parlare nelle ultime settimane riguardo Ballando con le stelle è la possibilità di vedere un nuovo cast all’interno del programma. Principalmente potrebbe ritrovarsi sconvolta la giuria, che da anni è sempre la stessa. Ad essere a rischio, a quanto pare, sembrerebbe essere principalmente Selvaggia Lucarelli.

Nell’ultima edizione Selvaggia Lucarelli è stata perennemente sotto i riflettori, principalmente per parecchie polemiche con alcune abbastanza accese. La giornalista stessa, nelle ultime settimane, ha deciso di parlare per far smettere il chiacchierare del pubblico e non solo.

Cosa ha detto attraverso il suo profilo Instagram

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”. Questo quanto si legge sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli.

Nel caso in cui venisse silurata, dunque, è chiaro che la giornalista non si strapperebbe i capelli. Infatti, come si legge nel suo post, lascerebbe senza troppi rimpianti. Queste parole fanno scalpore in quanto Selvaggia Lucarelli è, al momento, il membro della giuria con più potere mediatico. Al momento, la giuria del programma è composta anche da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Quale sarà la griglia di partenza per la prossima edizione?