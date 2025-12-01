Selvaggia Lucarelli, su Belen Rodriguez:” Sta raccontando con onestà le sue fragilità”

Selvaggia Lucarelli è sempre sul pezzo. La giornalista non ha perso tempo e ha detto la sua sull’intervista di Belen Rodriguez a “Vanity Fair Stories”.

La modella argentina, in quell’occasione, non era nelle sue condizioni migliori. Anzi, non era affatto lucida e aveva difficoltà anche a stare in piedi. Come lei stessa ha spiegato, la notte prima aveva avuto un forte attacco di panico. Per cercare di calmarsi, ha preso qualche calmante di troppo. Ecco spiegato il suo stato.

Le parole della Rodriguez:” Non ho mai nascosto i miei attacchi di panico e la depressione che ho passato. Attacchi di panico uno dietro l’altro, non è vita. L’altra sera prima dell’intervista ero sola e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi un altro e poi un altro“.

Sul web sono giorni che non si fa altro che parlare della questione. Ognuno dice la sua. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia. La conduttrice ha espresso la sua opinione, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. Nel testo si legge:”Penso che sia in una fase della sua vita in cui ha delle fragilità e lo sta raccontando con grande onestà. Il resto è stato gestito male, ma non ci si poteva aspettare niente di meglio“.

La Lucarelli ha centrato il punto. La vera domanda è una: come mai il team della showgirl ha permesso che salisse sul palco in quello stato di confusione generale? La stessa Belen ha rincuorato i suoi fan. Ha, infatti, detto di essere seguita da uno psicologo per cercare di uscire da questo periodo estremamente difficile.