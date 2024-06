Selvaggia Lucarelli contro il lusso sui social delle influencer: “Basta con questi home tour, non è più aria”

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’influencer Beatrice Valli, accompagnando il tutto con battute sarcastiche e frecciate pungenti. Vediamo cosa è successo. Nella serata di mercoledì 19 giugno 2024, la giornalista ha criticato alcune influencer tramite le sue storie Instagram. Prima è stato il turno di Paola Turani e la sua controversa pubblicità per una borsa Gucci, successivamente è toccato a Beatrice Valli, accusata di ostentare troppo il lusso.

Beatrice Valli nel mirino di Selvaggia Lucarelli

Negli ultimi giorni, Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi follower gli aggiornamenti sui lavori nel suo giardino. Selvaggia non ha perso l’occasione di commentare ironicamente: “Mhm, interessante, tienici aggiornati sulla pavimentazione, ci teniamo”. Ha poi deriso la “vacanza di lavoro” di Valli a Forte dei Marmi con un sarcastico “Solidarietà”.

Appoggiata dai fan, l’opinionista di Ballando con le Stelle ha espresso una critica più ampia: “Basta con questi home tour! L’Italia è un Paese in piena emergenza abitativa. I vostri cantieri, i vostri mobili cambiati ogni sei mesi, le vostre marchette compulsive… Non è più aria”.

L’ultima critica ai Ferragnez

Nel suo conflitto aperto con il mondo delle influencer, Selvaggia Lucarelli non poteva tralasciare le ultime vicende dei Ferragnez. La storia Instagram di Chiara Ferragni con un cane, vista come una risposta al nuovo cucciolo di Fedez, ha fatto il giro del web. Lucarelli ha colto l’occasione per un’altra frecciata: “È iniziata la guerra dei cani perché almeno non devono fotografarli di spalle”, alludendo alla recente decisione dei Ferragnez di non mostrare più in volto i figli Leone e Vittoria sui social.