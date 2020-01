Selvaggia Lucarelli si scaglia contro alcuni vip

In questi giorni moltissimi vip stanno partendo per le Maldive grazie ad alcune sponsorizzazioni. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con queste vacanze da nababbi e c’è chi prende le difese di chi non può permettersi un viaggio del genere.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO I VIP – La giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social questa ondata di vip in partenza per le Maldive; purtroppo per loro, la donna non è stata molto clemente.

“Non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla. Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue. Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo “ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel”, mi fa un certo effetto. Ecco, tu sei un milionario. Tu puoi permetterti questo lusso come e quando vuoi, e te lo puoi permettere nel resort che vuoi, però decidi di scroccare la vacanza in cui su un’isola 370 x 220 metri incontri Wanda Nara o Totti pure per andare a noleggiare un paio di pinne. Ora io voglio dire: almeno alle Maldive non hai voglia di una dimensione diversa, in cui non rischi di finire sullo sfondo di un selfie altrui mentre ti scaccoli in spiaggia? Non hai voglia di pace, silenzio, anonimato, chiacchiere con gente che non sa chi c… tu sia per una settimana l’anno?

Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi.

Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta” ha scritto la giornalista sui social. Insomma parole molto forti che hanno suscitato nei fan molto scalpore.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCATA DAI FAN DI TOTTI – Non tutti, però, hanno gradito le parole della giornalista, la quale è stata pesantemente attaccata dai fan di Francesco Totti, ex capitano della Roma. La donna, infatti, ha ricevuto pesanti critiche ma soprattutto offese che non sono passate inosservate.