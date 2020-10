Selvaggia Roma attaccata sui social: ”Non ti vedrò mai col Covid”, lei risponde a tono

Nelle ultime ore, Selvaggia Roma è stata protagonista di uno spiacevole episodio sul suo account privato di Instagram. La ragazza è sempre molto attiva sui social ed è sempre molto seguita, soprattutto sul suo canale ufficiale.

L’ATTACCO A SELVAGGIA ROMA – Qualche ora fa, l’ex concorrente di Temptation Island e precedentemente ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato una foto nella quale fa una smorfia con la lingua. In poco tempo è stata presa di mira da un utente sul social. Si tratta di un commento molto spiacevole che ha scatenato subito una reazione in Selvaggia.

Appena lette le brutte parole la donna non ha potuto fare a meno di rispondere a tono. Le sue parole sono state molto apprezzate dagli altri suoi seguaci. Ma scopriamo tutto nei dettagli.

SELVAGGIA ROMA: UNO SPIACEVOLE EPISODIO SUI SOCIAL – La ragazza, come ribadito precedentemente, è solita postare foto che testimoniano la sua bellezza. Le piace anche molto interagire con i suoi fan e sostenitori del web, ma poche ore fa è accaduto un episodio davvero molto sgradevole.

‘Non ti vedrò mai col Covid. E sono triste per questo’, ha esordito un utente sul suo profilo social. La ragazza ha subito risposto a tono dichiarando: ‘Sei triste perché non ho il Covid? Ma stai scherzando?’ Insomma un episodio molto sgradevole vista la grave situazione che l’Italia, come gli altri paesi europei, sta attraversando. Intanto vi lasciamo qui le foto che testimoniano il commento di cattivo gusto e la rispettiva risposta di Selvaggia Roma con la foto che la ragazza ha pubblicato: