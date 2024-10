Selvaggia Roma, è diventata mamma: “Finalmente dopo 14 di travaglio, è nata Luce”

Nei giorni scorsi a diventare mamma per la prima volta è stata Selvaggia Roma, ex volto del GF Vip e di Temptation Island. Ad annunciarlo è stato il compagno e padre della nuova arrivata, Luca Teti.

“Finalmente dopo 14 di travaglio, è nata Luce” – Selvaggia si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la partecipazione a Temptation Island e al GF Vip. Molto attiva sui social, ad aprile Sabrina Haddaji, il vero nome dell’ex gieffina, ha annunciato ai suoi numerosi fan di essere incinta per la prima volta dopo l’aborto avuto nel 2022.

Nei giorni scorsi, attraverso i loro profili social Selvaggia e Luca hanno annunciato l’arrivo della piccola Luce. Teti, già padre di un bambino avuto da una relazione precedente, ha così scritto nelle sue IG Stories:

“Finalmente dopo 14 di travaglio interminabili con Super Mamma Sabrina (Sabrina Haddaji è il vero nome di Selvaggia, ndr) che fino all’ultimo ha provato a fare parto naturale. Ma purtroppo Luce non era tanto della quale ed i medici hanno dovuto agire con un parto cesareo. Alle 19:52 è venuta al mondo la nostra Luce! Selvaggia, sei stata fortissima. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme. Comunque Super Mamma Sabrina sta bene”.

Come spiegato dal calciatore, la compagna fino all’ultimo ha cercato di avere un parto naturale. Alla fine, però, la neo mamma si è dovuta sottoporre ad un cesareo. A parlarne è stata proprio Selvaggia, ringraziando i fan per i numerosi messaggi: “Ragazzi grazie davvero infinitamente. Mi sto riprendendo. Dopo le ore di travaglio ho dovuto fare il cesareo, perché appena sono arrivata in ospedale sono partite le contrazioni in modo naturale”.