Selvaggia Roma, polemiche dopo il suo ultimo video: lo sfogo

Nelle scorse ore Selvaggia Roma si è trovata al centro delle critiche. A far storcere il naso ad alcuni utenti di Instagram è stato l’ultimo video pubblicato dall’ex gieffina, spingendola, poco dopo, a sbottare sui social.

LO SFOGO – Nonostante il periodo delicato che sta vivendo Selvaggia, essendo in dolce attesa, gli haters non si fermano. A dimostrarlo sono state le critiche ricevute sotto all’ultImo video condiviso sui social, in cui l’ex volto di Temptation Island canta.

A far sbottare la donna è stato un commento in particolare, dove una follower l’ha accusata di non essere capace a fare nulla. Davanti a questo commento velenoso, la Roma ha deciso di replicare:

“So fare tutto. So presentare, so scrivere programmi tv, ho scritto video per Morgan. Ho scritto con tanto di pubblicazione dei miei pezzi come La calma apparente e non finisce qui. Oltre teatro e recitazione. Tu oltre a rompere i cogl**** cosa sai fare?Voglio fare un video mentre canto. Mi mettessi un cetriolo nel c*** pure pure, allora insultami. Ma se così non fosse lasciami campare”.

Proseguendo con il suo sfogo, Selvaggia Roma ha così continuato: “Non devo dimostrare a voi o su Instagram per forza tutto quello che ho fatto e faccio. Ma non venitemi a disturbare a casa mia. Non avessi talento o altro, non mi avrebbero dato spazio per scrivere o non mi avrebbero dato due premi importanti, che con grande soddisfazione e onore ho ricevuto”.

Ha poi concluso: “Accademia culturale internazionale Cartagine 2.0 dal presidente rettore dell’Accademia Alessandro Della Posta. Secondo premio importante Accademia Angelico Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze. Premio cinema e spettacolo. Nel parterre erano attesi Anna Fendi, Gabriella Carlucci e altri che non conoscete sicuramente”.