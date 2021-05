Sempre più indizi portano Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

Giornata di bufera oggi per il calcio italiano: Conte e l’Inter si dividono consensualmente, Maldini ha praticamente salutato Donnarumma e Paratici ha concluso la sua avventura in bianconero. Molti, quindi, i tasselli da riempire dei grandi club italiani, tra i quali c’è anche il Napoli, visto che il successore di Gattuso non è stato ancora designato dopo che è saltato l’affare con Sérgio Conceição.

Ha detto la sua al riguardo l’ex dirigente del Parma nonché opinionista Enrico Fedele: “L’italiano per la panchina del Napoli creo sia Spalletti. Io avrei preso Mourinho, Allegri andrà al Real Madrid, alla Juventus o all’Inter”. In effetti, Spalletti è uno degli allenatori con i quali De Laurentiis avrebbe già un accordo economico.

Anche Fedele si dimostra scettico sul valore di Gattuso: “Ha cambiato 52 formazioni, con il suo eterno dubbio amletico”. Il giornalista si riferisce in particolar modo alle continue alternanze tra Meret e Ospina, Osimhen e Mertens o Hysay e Mario Rui.

“La squadra ha mostrato mancanza di personalità in una partita che si vince negli spogliatoi! Tutti prendono squadre che hanno beni strutturali e De Laurentiis, non avendone, deve agire come agisce.”.

In ogni caso, sia il Napoli che le altre società annunceranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni come continueranno i loro progetti e, allo stato attuale delle cose, Luciano Spalletti è sempre più vicino a chiudere la valigia e viaggiare verso Napoli.