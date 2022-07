Senesi, la Roma prova l’accordo

I giallorossi potrebbero tentare il tutto per tutto per Senesi del Feyenoord. Gli olandesi hanno già fatto il prezzo

La Roma potrebbe aver individuato in Marcos Senesi il profilo giusto per rinforzare la propria difesa. Il giocatore argentino sembra scaldarsi nuovamente e con il passare del tempo diventa una pista concreta.

La Roma punta a rinforzare il reparto arretrato proprio con il suo innesto, che sembra essere agevolato dai contatti con gli olandesi degli ultimi giorni. Il Feyenoord, infatti, avrebbe già fissato il prezzo per il cartellino del proprio difensore centrale.

Trattativa che sembra in discesa

Roma e Feyenoord potrebbero accordarsi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe tranquillamente essere spesa dai giallorossi nel caso in cui si concretizzasse l’uscita di Nicolò Zaniolo o uno degli esuberi.

Infatti, la Roma potrebbe ricavare un bel tesoretto dalle cessioni. Justin Kluivert partirà nuovamente e i soldi potrebbero finire nei risparmi per il difensore argentino. Una grossa mano potrebbe darla anche la cessione di Zaniolo alla Juventus, che però si trova in una fase di stallo.

I bianconeri avrebbero offerto circa 10 milioni per il prestito oneroso, più 30/33 milioni per il riscatto obbligatorio tra un anno. Le parti si riaggiorneranno, ma appare complicato che il giocatore possa non andarsene da Roma. La situazione è tesa e la Roma potrebbe concretizzare il tutto per reinvestire i soldi in altri ruoli. In primis la difesa, poi un vice Abraham e un centrocampista o due. Restano da definire chi e come.