Sentenza Juve-Napoli, ADL pronto a ribaltare tutto: Agnelli non si costituirà in appello

In casa Napoli si pensa ancora a quanto accaduto qualche giorno fa a seguito della pena inflitta da parte del Giudice Mastrandrea a seguito della mancata partita giocata a Torino contro la Juventus.

La società azzurra ha già iniziato tutte le procedure per far ribaltare la sentenza ed è pronta a ricorrere in tutte le sedi opportune.

Una mano di favore arriva da parte del presidente Andrea Agnelli, il quale ha già fatto sapere che non si costituirà in appello.

Una decisione che non può che favorire il club partenopeo. Con questa decisione della Juventus, infatti, è più facile che già in appello sia restituito il punto di penalizzazione alla SSC Napoli e decretato il rinvio della partita di Torino.

La sconfitta e il punto di penalizzazione, infatti, rappresenta una vera e propria mazzata per il Napoli che, in questa stagione, punta seriamente a vincere il titolo. Mai come quest’anno, infatti, la squadra sembra al completo.