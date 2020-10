Sentenza Juventus 3-0 Napoli, il magistrato Morello: “Errore giuridico grave, il motivo”

A giorni di distanza, la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea continua a far discutere, con il presidente Aurelio De Laurentiis che è pronto a ricorrere in tutte le sedi per evitare la sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Il magistrato del tribunale di Napoli, Tullio Morello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato proprio della sentenza. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Il giudice sportivo non tiene conto della causa di forza maggiore che ha spinto l’Asl a rilasciare la notifica, l’elemento soggettivo del singolo in diritto è ininfluente. Il provvedimento dell’Asl sarebbe stato decisivo anche se fosse avvenuto un minuto prima della partita, perché ha rilevanza la causa di forza maggiore“.

“Dal punto di vista giuridico l’errore è abbastanza grave. Si sarebbe potuto fare riferimento alla slealtà sportiva, ma non di certo per una sconfitta per 3 a 0 a tavolino“.

Il magistrato Morello, infine, rivela anche il motivo: “Alle 18 la società del Napoli scrive una missiva perché ha ricevuto notifica dall’Asl di isolamento domiciliare per coloro che erano venuti a contatto con Zielinski“.

“C’è stato bisogno di rispettare le esigenze sanitarie, ricordiamo l’art. 32 che rivendica il diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Al di là delle buone intenzioni del Napoli, nel momento in cui c’è l’intervento dell’Asl si determina la causa di forza maggiore“