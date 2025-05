Sentiero degli Dei, tragedia in escursione: perde la vita una turista dopo un malore

Nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio, si è consumata una tragedia lungo il Sentiero degli Dei. Una donna americana di 68 anni ha perso la vita dopo esser stata colta da un malore nel corso di un’escursione.

TRAGEDIA IN ESCURSIONE – Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta lungo il Sentiero degli Dei, tra i percorsi più affascinanti e visitati della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno.

La donna era nei pressi della mattonella 5, quando avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciata a terra. A dare l’allerta sono stati i compagni, chiamando immediatamente il 118 che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS e l’Elisoccorso 118 di Napoli.

I soccorsi hanno subito mandato un’equipe sanitaria in elicottero per accelerare le operazioni di soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per la turista, se non dichiararne il decesso.

Dopo le opportune autorizzazioni, la salma della 68enne californiana è stata trasferita su una barella a Nocelle di Positano in un intervento congiunto tra i tecnici del CNSAS e del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo).