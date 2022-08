Separazione Blasi – Totti, gli amici di Noemi Bocchi parlano per la prima volta: “Ecco come stanno le cose”

In questi mesi si è parlato molto della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un piccolo gossip acceso durante l’inverno, spesso smentito, ma poi confermato recentemente dalla coppia. Successivamente, i media hanno scoperto che questa separazione porta il nome di una giovane e bellissima donna, Noemi Bocchi.

Totti ha una nuova relazione

Si è scoperto recentemente che l’ex capitano della Roma ha iniziato a frequentarsi con Noemi Bocchi, classe 1988 e romana. Di lei sappiamo che è laureata in Economia e che in passato è stata sposata con Mauro Caucci, patron del Tivoli Calcio. I due, inoltre, hanno avuto due figli. Al momento, però, il suo profilo su Instagram è privato pertanto è molto complesso conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Stando alle ultime segnalazioni, la storia con Francesco Totti sarebbe iniziata l’autunno scorso in totale segreto. Inizialmente il calciatore e la Blasi hanno smentito la crisi del loro matrimonio ma qualche mese fa, in piena estate, è arrivata la conferma.

Gli amici di Noemi prendono le sue difese

In tanti hanno accusato la giovane di aver rovinato un matrimonio da sogno, basti pensare che nella giornata di ieri qualcuno l’ha scambiata sui social per la cantante Noemi creando un caso che ha spinto la cantante a replicare. Tuttavia, sono gli amici della Bocchi a commentare per la prima volta la vicenda tramite delle confessioni fatte a Di Più.

Stando alle loro confessioni, non è Noemi la causa della fine del matrimonio tra Totti e Blasi. Anzi, la donna vorrebbe anche uscire allo scoperto e viversi la sua storia d’amore in totale tranquillità. Nonostante ciò, però, Totti non cede e al momento non vuole finire ulteriormente nell’occhio del ciclone.