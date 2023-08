Separazione Totti – Blasi, in tribunale le foto del tradimento di Ilary? Nuovi retroscena

La guerra in Tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è ancora finita, anzi, è appena iniziata. Dopo essersi scontrati per i figli, è il turno dei Rolex e tradimenti: i due, infatti, presenteranno nuove prove al giudice, dei veri colpi bassi.

Totti vuole dimostrare il tradimento dell’ex moglie

Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica Corriere della Sera, la Blasi è convinta che a mettere fine al suo matrimonio durato 17 anni sia stata proprio la presenza di Noemi Bocchi. Tuttavia, l’ex capitano della Roma “è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo”.

Il quotidiano ha spiegato che Francesco Totti è disposto a portare in Tribunale prove compromettenti contro la moglie a sostegno della sua tesi. Non solo sms, ma anche “fotografie e testimonianze”. La prima udienza è fissata per il 20 settembre.

Rolex da restituire

Nel frattempo, Francesco Totti ha vinto una prima partita in Tribunale. L’ex moglie dovrà restituire i Rolex sottratti all’ex calciatore e anche alla svelta. Come riporta Libero: “Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello della Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, condannandola in più anche al pagamento delle spese processuali per 4mila euro. […]

I giudici hanno precisato che è stata la stessa donna ha dichiarato nei verbali di aver prelevato 6-7 Rolex e ora non può sostenere di averne presi 2 o massimo 4. Dovrà riconsegnarne la cifra esatta e se ne manca qualcuno, dovrà risponderne”.