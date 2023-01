Separazione Totti e Blasi, Fabrizio Corona si inserisce nella vicenda: c’entra l’ex marito di Noemi Bocchi

Tra Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Francesco Totti non scorre di certo buon sangue e questo ormai lo sanno tutti. La maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello ricorderanno lo scontro epico tra la conduttrice e l’ex paparazzo, in occasione del suo incontro con Silvia Provvedi.

In quell’occasione, Corona fece una pessima figura poiché Ilary Blasi rinfacciò tutto il male che quest’ultimo le aveva provocato, quando lanciò la notizia dell’ipotetico tradimento di suo marito con Flavia Vento. Ad oggi, Totti e Ilary non sono più una coppia e Fabrizio ha atteso pazientemente per prendersi la sua rivincita.

Corona su Totti e Ilary: “Si tradivano da anni”

Quando è scoppiata la bomba della separazione dell’ex capitano della Roma e della conduttrice, Corona ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’ex paparazzo, infatti, ha dichiarato che sapeva sarebbe accaduto perché la coppia in realtà si tradiva da anni. Inoltre, l’uomo ha specificato di avere delle prove e che a tempo debito le avrebbe tirate fuori.

Fabrizio Corona e l’ex di Noemi Bocchi: cosa ci fanno insieme?

Su Dagospia è apparso un retroscena molto interessante e che si andrebbe ad aggiungere ai vari tasselli di questa separazione. Pare, infatti, che Corona sia molto vicino all’ex marito di Noemi Bocchi (attuale compagna di Totti), Mauro Caucci. Ecco cosa appare sul portale: “Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona”.

Il termine gestire è stato messo volutamente tra virgolette perché effettivamente non si conosce la natura di questo rapporto. Caucci, inoltre, è accusato di maltrattamenti da Noemi ma, nell’ultima intervista rilasciata a Massimo Giletti a Non è L’Arena, ovviamente ha negato tutto. “Ha fatto l’errore di sfasciare la famiglia” ha poi ammesso Caucci rivolgendosi a Totti. Dagospia parla della “vendetta di Furbizio”, come se l’ex paparazzo avesse tramato contro la coppia.