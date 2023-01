Separazione Totti e Ilary Blasi, famiglia spaccata: la foto di Chanel che fa discutere

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrerebbe aver creato una crepa molto profonda in tutta la famiglia, anche tra i figli. Una foto pubblicata proprio da Chanel Totti ha fatto scattare l’allarme sui social, vediamo di cosa si tratta.

Chanel prende le parti di mamma

Nelle scorse ore, la giovane Chanel ha pubblicato una foto con mamma Ilary e la sorella più piccola, Isabel. Nulla di strano, se non fosse che Chanel ha aggiunto la seguente didascalia allo scatto: “Prima di tutto”. Parole che fanno pensare che la giovane è ferma sulla decisione di supportare la Blasi.

Non è un mistero: Chanel è sempre stata molto legata a mamma Ilary Blasi e alla sorellina più piccola, motivo per il quale non ci sembra difficile credere che in tutta questa faida la giovane sia dalla parte della donna.

La fine della relazione tra Totti e Ilary è stata molto turbolenta e ha riempito pagine e pagine di giornali di gossip. Più volte la figlia della coppia si è mostrata solidale con la madre, mentre il fratello Christian si è sempre visto accanto al padre e alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Qualche tempo fa, durante la vacanza con padre e fratelli, Chanel non ha mai ricondiviso foto insieme, soprattutto quelle in cui appariva la Bocchi. Evidentemente, questa separazione ha creato una sorta di crepa anche tra i figli.