Serena Enardu, aggiornamenti sulla sua salute: “Potrei avere un’infiammazione al cuore”

Dopo la preoccupazione delle ultime settimane, Serena Enardu è tornata ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La donna si è infatti costretta a recarsi in ospedale, decidendo, nei giorni scorsi, di sottoporsi a dei controlli. Da quanto affermato dall’ex gieffina, forse ci potrebbero essere delle risposte su quanto accaduto.

“Potrei avere un’infiammazione al cuore” – Come raccontato in precedenza dalla stessa Enardu, la donna nei giorni scorsi è stata male. L’ex volto di Temptation Island è infatti svenuta, venendo ricoverata prontamente in ospedale. Al suo fianco c’è stata Elga, la sua gemella, che l’ha subito soccorsa e chiamato il 118.

In ospedale, però, i medici non sono riusciti a pronunciare una diagnosi precisa. Proprio per questo Serena negli ultimi giorni ha deciso di effettuare alcuni controlli e visite specifiche. A raccontare gli esiti di queste ultime analisi è stata la Enardu, volendo aggiornare i fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

Stando a quanto ipotizzato dal suo medico, l’ex fidanzata di Pago potrebbe avere un’infiammazione al cuore causata dal vaccino. Per ora, però, si tratta ancora di un’ipotesi ed è per questo che il suo dottore le ha voluto consigliare ulteriori approfondimenti.

Attualmente la donna non sta affatto bene, Serena ha ammesso di andare spesso in affanno. Anche solo fare dei video parlati le provoca malessere, per questo ha deciso di concedersi del riposo. In tutto il suo discorso, Serena Enardu ha precisato di non essere affatto contro i vaccini, ma ha solo voluto raccontare quanto le è accaduto.