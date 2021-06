Serena Enardu, al centro della bufera social: condivisi dettagli intimi

Dopo alcune dichiarazioni in delle IG Story, Serena Enardu è finita nuovamente al centro delle polemiche sui social. A non piacere agli utenti del web, sono state alcune sue affermazioni legati a dei dettagli intimi che l’ex gieffina ha deciso di condividere sui social. Ma cosa ha detto di così privato l’ex Dama?

AL CENTRO DELLA POLEMICA – Nota per la sua turbolenta storia d’amore con Pago, resa nota per la loro partecipazione a Temptation Island e GF Vip, la Enardu è spesso al centro delle critiche. A far discutere, oltre che la sua oramai finita relazione con il cantante, spesso sono state le sue dichiarazioni. Anche questa volta, infatti, Serena è stata sommersa dalle critiche per alcune sue affermazioni.

Nei giorni scorsi Serena ha voluto trattare di un argomento comune a tutte le donna: il ciclo mestruale. Nelle sue IG Stories, quindi, l’ex protagonista del docu-reality ha rivelato alcuni particolari riguardanti questa condizione. Nonostante il dolore che la colpisce durante questo periodo del mese, la donna non rinuncia all’allenamento.

A far storcere il naso ai follower, però, è stata un’altra dichiarazione. Finito l’allenamento, la Enardu ha voluto affrontare un altro dettaglio sempre riguardante il ciclo mestruale. Anche dopo la doccia, ha ammesso l’influencer, non smette di sentirsi sporca. È facile, per le donne, comprendere il perché di questa sensazione.

Davanti a queste affermazioni, il popolo di Instagram si è scatenato. In molti, infatti, hanno asserito che questi argomenti sono fin troppo intimi per essere tema di discussione. Nonostante le numerose e pesanti critiche, Serena Enardu ha scelto di non replicare.