Serena Enardu e Pago, un’altra possibilità: fallito il tentativo di riavvicinamento

Una delle ultime ex coppie che ha fatto più discutere è certamente quella formata da Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago. I due hanno avuto una storia d’amore abbastanza turbolenta, giunta al capolinea. È giunta però l’indiscrezione che ha parlato di un tentativo di riavvicinamento, un’altra possibilità che però non è andata in porto.

RECENTE INCONTRO – A tornare a parlare dei due ex gieffini è il settimanale Chi, rivelando l’inaspettata news nella rubrica “Chicche di gossip”. Stando a quanto riportato dalla rivista, l’ex coppia avrebbe deciso di darsi l’ennesima occasione. Un tentativo che però sembra esser fallito.

La rubrica ha raccontato che Serena e Pago si sono incontrati a Cagliari, trascorrendo del tempo insieme dopo i vari mesi passati lontani. Questo tentativo di riconciliazione non sarebbe andato in porto, pare infatti che non ci sia stato alcun ritorno di fiamma.

STORIA TURBOLENTA – Il percorso televisivo della coppia ha fatto molto discutere, portando molti telespettatori ha commentare aspramente il comportamento della Enardu. Nel 2019 i due hanno partecipato a Temptation Island Vip, un’esperienza che ha avuto dei risvolti inaspettati e che ha portato i due a lasciarsi, soprattutto a causa dell’avvicinamento avvenuto tra Serena e Alessandro, uno dei tentatori.

Sembrava che entrambi avessero voltato pagina, ma dopo l’entrata di Pago nella casa del Grande Fratello Vip, è stato il turno dell’ex tronista. Una volta in casa, tra i due c’è stato un riavvicinamento, un ritorno di fiamma durato anche lontano delle telecamere. Nonostante tutto stesse andando per il meglio, i due hanno nuovamente rotto. Da quanto trapelato dall’ultimo numero del settimanale Chi, i due avrebbero tentato un nuovo riavvicinamento.