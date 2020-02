Serena Enardu, fa chiarezza sulla storia con l’ex Tentatore Alessandro: “Dopo Pago, non sono stata con nessun altro”

Ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Verissimo l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip. Si tratta di Serena Enardu, entrata a sorpresa nel reality per tentare di riconquistare Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Sono molte le critiche che hanno investito il programma per la decisione di far entrare la donna nonostante l’esito del televoto. Infatti, era stata già data un’occasione alla Enardu tramite il televoto da casa, ma il pubblico era stato chiaro nel non volerla nella casa. Nonostante tutto, però, i due sembrano abbiano risolto ogni loro divergenza. Inaspettata, infatti, è stata la reazione di Pago ad alcune rivelazioni di Alessandro Graziani.

IL TRIANGOLO – Serena e Pago, si sono fatti conoscere dal pubblico di Canale 5 con la partecipazione a Temptation Island. Già in crisi, la donna si era avvicinata molto a uno de tentatori, Alessandro Graziani. Proprio il ragazzo, alla fine, era stato uno dei motivi che aveva spinto Serena a lasciare il cantante. Dopo la fine del programma, però, non si era più saputo nulla di loro, del loro percorso a telecamere spente. Ci ha pensato Alfonso Signorini ha scoprire cosa è successo tra Alessandro e Serena durante la loro breve frequentazione. Durante la breve intervista di Signorini negli studi di Uomini e Donne, l’ex tentatore ha ammesso che c’è stato qualcosa con la Enardu. “Ci siamo visti. Io sono andato una volta sola da lei. Io volevo capire. C’è stato qualcosa ma la vita va avanti. Mi chiedo: ‘Perché non lo chiedi a lei?”, ha così dichiarato. Il ragazzo, però, non è voluto scendere nei dettagli nonostante l’insistenza di Tina Cipollari nel sapere di più. Serena ha confermato la versione di Graziani e, lasciando tutti senza parole, Pago ha rivelato di essere a conoscenza di tutto.

“Dopo Pago, non sono stata con nessun altro” – Molti, tra cui Tina e Alfonso, hanno chiesto a entrambi i ragazzi se avessero consumato durante quel weekend. Nessuno dei due, però, ha voluto rispondere. Anzi, la Enardu aveva voluto lasciare un alone di mistero attorno a questa vicenda, affermando: “Vi lascio con il dubbio”. A Verissimo, però, sembra che Serena abbia finalmente deciso di fare chiarezza riguardo questa storia: “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”.

IL SUO FUTURO CON PAGO – Ha poi voluto parlare della sua storia con Pago, del loro progetto di convolare a nozze: “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”. Riguardo la possibilità d avere un figlio, Serena si dice molto spaventata visto ciò che è successo con il padre di suo figlio Tommaso. “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte”, ha così infatti dichiarato. Lei stessa ammette di voler allargare la famiglia con Pago, ma la paura la blocca.