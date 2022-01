Serena Enardu ha problemi di salite: “In base alla mia esperienza non rifarei il vaccino”

Periodo complicato per Serena Enardu. L’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip sta avendo alcuni problemi di salute che le stanno causando non pochi disagi.

A parlarne è stata lei stessa su Instagram, tirando in ballo pure il vaccino per il Covid-19. Serena ha ammesso che ad oggi non si sottoporrebbe all’inoculazione del siero, dato che avrebbe confidato di aver avuto in ben 12 giorni svariati problemi.

Rash cutaneo, fortissimi dolori articolari e muscolari, cefalea perenne, stanchezza e spossatezza, dolore agli occhi, nausea, inappetenza.

“Non mi reggevo in piedi, è stato devastante. Rifarei il vaccino?”, la sua risposta è stata chiara: “Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare un vaccino sperimentale.

Sto facendo tutti gli esami possibili per valutare cosa fare in futuro per un’eventuale nuova dose. Ma se ti dovessi rispondere basandomi su questa esperienza ti direi: NO!”