Serena Enardu: incontro notturno con una delle sue più grandi fobie

In una delle sue recenti Instagram Stories, Serena Enardu ha raccontato che questa notte ha avuto un incontro ravvicinato con una delle sue più grandi fobie. Lo spiacevole imprevisto è stato etichettato dalla donna come una “notte da incubo”.

“Una notte da incubo” – L’ex gieffina è solita raccontare ai suoi follower stralci della sua vita quotidiana, proprio per questo Serena ha voluto spiegare ciò che è accaduto recentemente. “È stata una notte da incubo”, ha così esordito la Enardu, per poi rivelare di aver avuto uno spiacevole incontro notturno.

Infatti, la Enardu ha avuto un incontro ravvicinato con una delle sue più grandi fobie proprio questa notte: la blatta. Dopo questa rivelazione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha proseguito con la narrazione, raccontando di aver trascorso tutta la notte sveglia per disfarsi della blatta.

Nello scoprire la presenza dell’insetto all’interno della sua cucina, la donna ha “smontato” l’intera stanza così da scoprire il suo nascondiglio. Successivamente ha scaldato dell’acqua calda, mischiandola con l’acido muriatico per poi versarla in tutti i buchi del bagno, del bidet, del lavandino e della casa. “Mi devo essere anche intossicata. Stamattina mi sono svegliata gonfissima perché ho inalato tutti gli acidi di questo mondo”, ha così commentato la Enardu.

Come è finita questa disavventura? Dopo il tentativo di liberarsi dell’insetto, la donna ha sigillato la cucina per poi andare a letto. Non l’ha trovata la mattina dopo appena sveglia, ma solo la sera, rientrata dall’allenamento in palestra.