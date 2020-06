Serena Enardu, la lettera dell’ex Giovanni: “Hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita”

Dopo la fine della sua movimentata storia con Pago e lo scontro social con Karina Cascella, Serena Enardu è nuovamente sotto l’occhio attento dei social. A far parlare di lei è la lettera che Giovanni Corversano, ex della donna, ha voluto scriverle.

“Hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita” – Giovanni ha deciso di attaccare nuovamente la sua ex fidanzata, questa volta tramite una lettera inviata a DiPiù. Un duro attacco che contiene una pesante accusa: alla Enardu importerebbe solo la notorietà. Felicemente impegnato con Giada Pezzaioli e papà di Enea, Corversanno non ha ancora messo da parte il rancore verso l’ex compagna.

“Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi. Segnandomi per sempre. Lasciandomi nella polvere delle calunnie che raccontasti sul mio conto, anche se non ti avevo fatto nulla”, così si legge nella lunga lettera pubblicata sul settimanale.

Parlando di Pago, Giovanni accusa Serena di essere tornata dal cantante per un solo motivo: la fama. Stando a quanto scritto dall’ex corteggiatore, l’esperienza al Grande Fratello Vip e il suo ritorno di fiamma con Pacifico, sarebbe stato, per Serena, un altro modo per far parlare di sé.

“Volevi tornare a Uomini e Donne” – Le inaspettate accuse, però, non sono finite. L’uomo ha poi toccato il tasto ‘Alessandro’, un argomento pieno di misteri. Sebbene sia lui che Serena hanno più volte ribadito che tra loro ci sarebbe stata una breve frequentazioni, tanti non hanno mai creduto a questa versione. Sarebbe proprio Graziani ad aver portato nuovamente alla rottura la storia tra Serena e Pago.

“Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena. È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonico con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip? È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro?”, così scrive Giovanni in questa inaspettata lettera.

Sono accuse pesanti quelle che l’uomo ha rivolto all’ex fidanzata. Pare, però, che Serena Enardu non abbia ancora replicato alle insinuazioni di Conversano. Come lei, neanche Pago e Alessandro hanno commentato le velenose righe scritte dall’ex corteggiatore.