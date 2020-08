Serena Enardu, lei e la sorella sommerse dalle critiche: l’indignazione del web dopo la foto con la svastica

A finire al centro della bufera sono le gemelle Enardu, Serena ed Elga. A far infuriare il web è stato la vergognosa foto che le vede protagoniste e che sta facendo il giro del web. Cosa è successo?

LA FOTO CHE FA INDIGNARE IL WEB – Il popolo social, soprattutto quello di Instagram, è oramai abituato ai simpatici scivoloni in cui incappano i noti influencer. A farli infuriare questa volta, non è stata una semplice gaffe.

Il tutto è iniziato ieri, dopo che le due sorelle Enardu hanno pubblicato delle foto durante la festa di compleanno della loro personal trainer Viviana. Un particolare presente nelle immagini è saltato agli occhi dei follower: una svastica. In uno scatto, infatti, sono immortalati le gemelle, il marito di Elga, Diego Daddi, dietro la torta dove sopra campeggia un bandierina dove è raffigurata una svastica. Oltre a questa foto, ad essere cancellati sono stati anche dei brevi filmati che mostrano le sorelle scherzare su questa bandierina che, a detta loro, era un modo scherzoso per sottolineare il carattere della festeggiata.

Nonostante quella che è stata considerata una pessima giustificazione, il web ha subito sommerso Serena ed Elga di insulti. Non è bastato cancellare le foto per nascondere il raccapricciante gesto, gli screen sono subito iniziati a girare, come mostrato anche dall’opinionista Deianira Marzano. L’influencer, come tanti altri, hanno condannato il gesto e la superficialità delle due donne davanti ad un simbolo pregno di dolore ed orrore.

“Ci dissociamo” – Dopo la bufera scatenatasi dopo la pubblicazione delle foto, poche ora fa le gemelle hanno deciso di esprimersi sull’accaduto. A parlare è stata Serena Enardu, spiegando che è stato il marito della festeggiata a scegliere il simbolo, volendo, scherzosamente, il carattere forte della moglie. L’ex gieffina ha poi aggiunto:

“Una cosa sbagliata, che non si dovrebbe fare, ma ci tengo a dissociarmi, ma soprattutto perché era un compleanno ed è stato usato il simbolo per indicare una cosa in modo ignorante e molto ingenuamente. Ci dissociamo da tutte le ideologie naziste, mi sembra assurdo anche dirlo, visto che io non riesco nemmeno a guardarle. Chi mi conosce sa che salvo anche un pipistrello, figuriamoci se possa sposare un’ideologia del genere”.