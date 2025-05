Serena Enardu, nessune nozze con Pago: “Ma quale matrimonio? Ci siamo lasciati”

Sembrava che la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago procedesse a gonfie vele, ma la realtà sarebbe un’altra. A rivelarlo è stata l’ex volto di Uomini e Donne, confessando che la sua relazione con il cantante è giunta la capolinea.

“Ma quale matrimonio? Ci siamo lasciati” – La love-story tra Serena e Pago è stata spesso al centro del gossip. Tra interviste, apparizioni televisive e partecipazioni a programmi come Temptation Island e il GF Vip, questa relazione ha spesso diviso il pubblico. Se da una parte c’è stato chi la definiva una storia da favola, dall’altra c’è stato chi la guardava con scetticismo.

Nonostante i tira e molla, però, sembrava che tutto procedesse a gonfie vele. Ospite a La volta buona, Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, ha ammesso di voler invitare Miriana Trevisan, la sua ex, al matrimonio con la Enardu. A seguito dell’intervista, però, Serena è intervenuta sui social, smentendo l’ex gieffino.

Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex protagonista di UeD ha ammesso che tra lei e l’artista è finita:

“Voglio dire… a tutto c’è un limite. È da un po’ che mi chiedete come vanno le cose tra me e Pago e io ho preferito chiudermi in un religioso silenzio perché stiamo attraversando un momento molto delicato. Ma quando vedo certe dichiarazioni fatte con estrema leggerezza in televisione, senza rispetto per ciò che stiamo vivendo, mi vedo costretta a parlare”.

Stando a quanto ha rivelato l’ex concorrente di Temptation Island, è da tempo che lei e Pago non stanno più insieme:

“Io e Pago in questo momento non stiamo insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta, dopo una discussione piuttosto importante. Lui ha preso la sua valigia, se n’è andato e da quel momento non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta, ma la realtà è questa”.