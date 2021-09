Serena Enardu, non sfugge il dettaglio nell’ultima foto: “Quando photoshop ti sfugge di mano”

Recentemente nel mirino del gossip per un presunto flirt, Serena Enardu è tornata a far parlare di sé. Nell’ultimo scatto che l’ex gieffina ha condiviso sui social, a Deianira Marzano non è sfuggito un dettaglio che ha subito commentato con l’ironia che la contraddistingue.

“Quando photoshop ti sfugge di mano” – Non è un mistero che spesso le foto condivise sui social sono sottoposte a modifiche e filtri. Ed è il caso dell’ultima foto condivisa dalla Enardu, ma eliminata dopo pochi minuti dalla pubblicazione su Instagram. A far notare l’uso di photoshop è stata Deianira, la nota opinionista dei social.

Nelle sue IG Stories la Marzano ha condiviso lo screen di una foto postata proprio dall’ex volto di Temptation Island. Uno scatto come un altro se non fosse che durante la fase del ritocco, a Serena le sia sfuggito di correggere lo scivolone fatto con una delle sue gambe.

Non è certamente mancato il commento di Deianira che, con la solita ironia che la caratterizza, ha affermato: “Quando Photoshop ti sfugge di mano, anzi di gamba…”. Come si può notare visitando l’account Instagram dell’ex compagna di Pago, la foto non c’è più, sicuramente eliminata non appena notata la gaffe.

Solo pochi giorni fa l’ex tronista si è trovata al centro delle chiacchiere per il presunto flirt con un noto volto della MotoGP. Si era infatti iniziato a vociferare che ci fosse del tenero tra Serena Enardu e Jorge Lorenzo dopo alcuni indizi emersi sui social. A smentire tale rumors è stata la stessa ex gieffina, spiegando:

“Abbiamo conosciuto questo ragazzo simpaticissimo, che tra l’altro ha legato tantissimo con Tommaso. Quindi smentisco completamente questa caz**ta. Non mi sono mai nascosta dietro a un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o se fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a dirlo. Chiuso il discorso”.