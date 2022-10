Serena Enardu, nuovamente insieme a Pago? È arrivata la conferma ufficiale

Nelle scorse settimane Serena Enardu e Pago sono tornati al centro dei riflettori. Dopo due anni dalla rottura definitiva, si è iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma. A confermare i rumors è stata una gita a Pavia, paparazzata da alcuni fan della coppia, ma la conferma ufficiale è arrivata solo recentemente.

“Sono stata riservata” – Fin dalla partecipazione a Temptation Island, la storia d’amore tra Serena e Pago è stata costellata da tira e molla. Nonostante gli svariati tentativi nel far funzionare le cose, nel maggio del 2020 i due hanno annunciato di aver definitivamente rotto.

Sembrava che tra i due ex fidanzati non ci fosse più speranza o, almeno, è quello che credevano i fan. Nelle ultime settimane, infatti, si è fatta sempre più insistente la voce che vedeva i due nuovamente insieme. Ora, a confermare definitivamente il ritorno di fiamma è stata proprio la Enardu durante una puntata di Casa Pipol.

È stato proprio nel salottino web che l’ex volto del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Stando a quanto raccontato da Serena, questa volta sia lei che il cantante hanno deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori:

“Saprai che ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione. È molto bello e divertente all’inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre è così. Diventa un rapporto troppo esposto. Da un po’ di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese”.

La confessione della Enardu non ha fatto altro che far crescere la curiosità dei presenti a Casa Pipol, ossia Silvia Provvedi, Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia. Non è ovviamente mancato l’argomento “matrimonio”, commentato così da Serena: “Io credo che due persone quando stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Ho sempre detto che secondo me non è necessario firmare un contratto… Un figlio? No, no. Sì a Pago tutta la vita”