Serena Enardu, nuovo ritorno di fiamma tra lei e Pago? Nuove indiscrezioni

La storia d’amore di Serena Enardu e Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nota ai telespettatori. I due, che sembrava si fossero detti definitivamente addio, pare abbiano deciso di darsi un’altra chance.

NUOVO RITORNO DI FIAMMA – Come detto in precedenza, la turbolenta relazione tra Pago e Serena è nota al pubblico di Mediaset e agli amanti del gossip. Dopo la loro esperienza a Temptation Island, finita con una prima rottura, i due si danno una seconda possibilità al GF Vip.

Proprio durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini decidono di mettere un punto alla loro storia d’amore. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il loro non sarebbe un addio definitivo. Tra il cantante e l’ex tronista, infatti, sarebbe in corso un ritorno di fiamma.

A rivelarlo è stata la pagina Instagram di The Pipol Gossip: “Adesso i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero“.

Da quanto annunciato dalla pagina di gossip, quindi, i due ex volti di Temptation Island vogliono rimanere il più lontano possibile dai riflettori. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.