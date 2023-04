Serena Enardu, scartata dall’Isola dei Famosi? “Sono tutte fake news”

Negli ultimi giorni a finire nel mirino del gossip è stata Serena Enardu, ex volto noto di Mediaset. Si è vociferata della sua partecipazione all‘Isola dei Famosi, occasione sfumata per via di una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. A chiarire la situazione è stata l’ex volto di Temptation Island.

“Sono tutte fake news” – A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Berlusconi avrebbe deciso di fare dei cambiamenti sul cast del reality. Da alcune indiscrezioni, il presidente di Mediaset avrebbe deciso di tagliare fuori dal cast Serena Enardu, la gemella Olga, Gianmarco Onestini, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

A commentare i rumors è stata proprio l’ex Dama di Uomini e Donne, smentendo quanto si è vociferato nei giorni scorsi. La Enardu ha infatti dichiarato: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”.

Secondo la versione dell’ex gieffina, quindi, non ci sarebbe stata alcuna trattativa con la produzione del reality. La donna ha così chiuso il discorso: “Assolutamente no. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”.

Ad intervenire è stata anche Gianmarco Onestini, smentendo anche lui la sua possibile partecipazione al programma. Anche il fratello di Luca Onestini, quindi, non avrebbe affatto preso accordi con il reality: “Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.