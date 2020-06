Serena Enardu: scontro social con una nota opinionista

A tornare sotto la lente d’ingrandimento dei social è Serena Enardu, una degli ex volti di Uomini e Donne più discussa nell’ultimo periodo. A farla finire al centro dell’attenzione, questa volta, è uno scontro social avvenuto con una nota opinionista e influencer: Karina Cascella.

COSA È ACCADUTO? – Stando alle IG Stories pubblicate dall’ex tronista, Carina le avrebbe commentato in modo poco carino il suo fisico e l’uso del bisturi. Da come si è potuto ben vedere a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, la Enardu non è una che le manda a dire e ha subito voluto rispondere all’opinionista di Canale 5.

“Ma veramente c’è ancora qualcuno che si mette a fare storie sulla gente rifatta o non rifatta. No, siamo nel 2020…che karine (scritto volutamente con la k). No, veramente. A parte gli scherzi, Karina se non hai argomenti, insomma, cercati un altro lavoro, oppure prenditi una pausa, si può fare”, si è così sfogata la donna su Instagram. La Enardu ha poi sferrato un colpo basso:

“Ti faccio sapere che quella che si è rifatta il seno due volte sono stata io e quella che che si è rifatta il seno e tutta la faccia sei tu”.

LA RISPOSTA DELLA CASCELLA – Lo sfogo di Serena è giunto alle orecchie di Karina, che ha subito risposto nelle IG Stories. La replica dell’influencer ha lasciato non poco confusi gli spettatori di questo scontro social. La Cascella ha infatti rivelato:

“In realtà non so se stia effettivamente parlando di me, perché mai ho fatto delle storie dove parlavo male di lei dandole della rifatta, o comunque parlando male di lei dal punto di vista estetico. Credo si sia confusa con qualcun altro, o che le abbiano riportato informazioni sbagliate”.

Come si evolverà questa situazione? Non resta altro che attendere nuovi sviluppi.