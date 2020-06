Serena Enardu si sfoga su Instagram: “Sono imbarazzata, fanno così schifo”

In questi giorni, Serena Enardu è tornata sotto l’occhio vigile del gossip a causa della rottura con Pacifico Settembre, in arte Pago. La donna non sta passando un periodo felice della sua vita e ha così deciso di sfogarsi duramente sui social, prendendo spunto anche da quanto sta accadendo negli Stati Uniti a seguito dell’omicidio di Geroge Floyd. Andiamo per gradi.

LA ROTTURA CON PAGO – Di rotture amorose Serena ne ha passate parecchie, soprattutto con Pago, con il quale aveva chiuso dopo Temptation Island Vip. La donna, successivamente, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per tentare di riconquistare la fiducia del cantautore. Il forte amore di entrambi, li ha portati a ricongiungersi mettendo il punto definitivo ai passati rancori.

Tuttavia, in questo periodo, i due hanno comunicato sui social di essersi nuovamente lasciati, questa volta definitivamente. Nessuno dei diretti interessati ha spiegato i motivi precisi, tranne Pago, il quale ha solo spiegato di non fidarsi della donna poiché ha scoperto cose molto gravi su di lei. I social hanno attaccato pesantemente la coppia, accusandoli di essere interessati solo al business, di essere pesanti con i tira e molla.

SERENA ENARDU SI SFOGA SUI SOCIAL – La donna, soprattutto, è costantemente bersagliata sui social network, soprattutto perché è stata lei a voler ricominciare con Pago e a raggiungerlo nella casa del GFVip. In questi giorni, la Enardu è vittima di vere e proprie frecciatine da parte di chiunque, specialmente da chi la accusa di aver avuto una vera e propria storia d’amore con Alessandro Graziani, ex tentatore.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, però, si è sfogata pesantemente sui social prendendo spunto anche dalle proteste degli Stati Uniti a seguito dell’omicidio di George Floyd, cittadino afroamericano. “Uno decide nella vita come vuole essere. Siccome io voglio essere in un modo, ho deciso che qualunque dettaglio deve essere affine a me” ha esordito la Enardu. “Mi fanno schifo le persone che pensano di essere meglio di altre. Sono imbarazzata, odio la maggior parte degli esseri umani che fanno così schifo: lasciamo vivere tutti” ha tuonato la donna su Instagram.