Serena Enardu, un compleanno all’insegna del pianto: la spiegazione sui social

Proprio ieri, domenica 19 luglio, Serena ed Elga Enardu hanno spento ben 44 anni. Un traguardo importante, ma proprio in un giorno di festa l’ex gieffina si è mostrata completamente in lacrime, facendo preoccupare non poco i suoi tanti follower.

COSA È SUCCESSO? – Durante il giorno del suo compleanno, Serena ha condiviso delle IG Stories in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. La donna si è infatti messa a piangere, non riuscendo a contenere l’emozione di quel momento. Per rassicurare i fan, la Enardu ha voluto spiegare cosa è accaduto e il perché di quelle lacrime:

“Ho ricevuto moltissimi messaggi di stima che credo anche di non meritarmi. Grazie veramente per farmi sentire così speciale, e grazie a tutte le persone che anche se non mi hanno mai vissuta un pochino mi conoscono. Grazie davvero”.

Dopotutto, bisogna anche tenere in considerazione il periodo delicato che la donna sta vivendo. Serena ha infatti chiuso nuovamente il capitolo ‘Pago‘, dopo il loro ennesimo ritorno di fiamma. Tutti gli attriti e i dissapori avvenuti durante Temptation Island Vip sembravano superati, lei e Pacifico avevano infatti deciso di darsi un’altra possibilità durante l’avventura del Grande Fratello Vip. Sembrava che fosse tornato il sereno fra loro, ma poche settimane fa è giunto l’annuncio: la loro storia è giunta al capolinea.

NUOVO CAPITOLO – Nonostante Serena Enardu stia soffrendo per questa storia naufragata, è pronta a rialzarsi. La donna ha infatti più volte affermato di aver voltato pagina, una cosa possibile grazie anche a tutta la vicinanza che i suoi cari e i suoi follower le stanno dimostrando.