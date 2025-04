Serena Garitta, dopo la vittoria del GF 2004: “I 220mila euro vinti? Li ho buttati tutti”

Era il 2004 quando Serena Garitta trionfava al Grande Fratello, aggiudicandosi un premio da 220mila euro. Da allora, è sempre rimasta nel mondo dello spettacolo, tra tv, eventi e sagre di paese. Oggi, a distanza di vent’anni, Serena guarda con affetto e un pizzico di ironia al passato, raccontandosi in un’intervista a Leggo.

“I 220mila euro vinti? Li ho buttati tutti”- “Mi piace, mi è sempre piaciuto. Lo guardavo prima di farlo, poi ci sono capitata dentro e successivamente ho continuato a seguirlo. Ma da quando è diventato GF Vip ho perso un po’ di interesse” ha ammesso, spiegando di aver seguito con più attenzione l’edizione del 2021, con Soleil Sorge, Alex Belli e Giulia Salemi: “I triangoli amorosi mi hanno sempre, come dire, interessata”. Oggi però preferisce sbirciare le dinamiche sui social: “La puntata fatico a guardarla, dura troppo. Preferisco una serie tv con mio figlio. Però mi vergogno a non vederlo, mi sento in colpa”, ha confessato.

Secondo l’ex gieffina, uno dei problemi del reality è proprio la durata:

“Forse dura un po’ troppo. Noi siamo rimasti tre mesi, ma ci sarei rimasta anche tre anni. Però si perde interesse, anche i concorrenti. Le reazioni diventano esasperate e l’autenticità, che era il cuore del programma, si perde per strada”. Un cambiamento che coinvolge anche il cast: “Oggi anche i nip hanno almeno 5mila follower su Instagram. Non sono mai davvero sconosciuti. Noi eravamo più autentici, non avevamo nemmeno la capacità di filmarci. Io mi sono vista in video solo dopo l’uscita dalla Casa”.

Garitta ha anche parlato della gestione del montepremi, senza mezzi termini: “Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Ho comprato una casa a Roma e poi l’ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così dal cielo e non sai gestirli. Non lo so fare neanche adesso. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte. I parenti dicono: ‘metti da parte’, ma io non lo faccio mai. E penso di fare bene così”.