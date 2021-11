Serena Salvione passa dal Napoli alla Roma. Colpo per i Giallorossi

Serena Salvione passa dal Napoli al ruolo di direttore commerciale per la AS Roma. Era ai Partenopei da anni

E’ ormai ufficiale, Serena Salvione lascia il Napoli dopo oltre 5 anni. Questa non si tratta però di un’operazione calcistica, bensì di legami fuori dal campo. La donna infatti a Napoli era Chief International Development Officer, quello che oggigiorno è il ruolo chiamato anche CEO o, come in questo caso, CDO. Chi ricopre questo incarico ha il compito di aiutare allo sviluppo di un brand. In questo caso, Serena ricopriva un ruolo di crescita abbastanza importante per il Napoli Calcio.

La donna ha difatti contribuito enormemente alla crescita del marchio in casa azzurra, portando alla chiusura di importanti partnership con compagnie di prestigio come Amazon, Socios e addirittura Konami. Roba alquanto eclatante, che ha contribuito ad una crescita economica e sociale abbastanza imponente per tutto il movimento Napoli.

Dal Vesuvio al Colosseo

Adesso dunque Serena Salvione passerà dall’ombra del Vesuvio ad un altro simbolo, però di un’altra città. Difatti, Serena ha trovato l’accordo con una delle due società capitoline: la Roma. Ai Giallorossi andrà a ricoprire il ruolo di Direttore commerciale, portando un incredibile bagaglio internazionale.

Prima del Napoli, la donna infatti ha lavorato anche in Italia con la Juventus per 7 anni e all’estero, arrivando addirittura a ricoprire ruoli di rilievo anche per NBA e Mastercard. Un curriculum di tutto rispetto che si è arricchito ancor di più in Campania e che adesso sarà al servizio dei Giallorossi, che l’hanno voluta fortemente.