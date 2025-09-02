Serenis la piattaforma di psicologia online che garantisce solo psicoterapeuti specializzati

Negli ultimi anni il mondo della psicoterapia ha assistito a grandi cambiamenti, che sono stati resi possibili dallo sviluppo della tecnologia. Un tempo l’unico modo per poter essere seguiti da uno psicologo era quello di effettuare sedute dal vivo. Oggi, invece, è possibile essere seguiti da uno psicologo online, pronto a dare supporto ai suoi pazienti anche da remoto. Basta uno spazio sereno, privo di rumori e senza nessun disturbo, e uno smartphone connesso a internet: ovunque ci si trovi si può affrontare una seduta con il proprio psicologo.

Piattaforme come Serenis sono un’ottima opzione, perché tramite questi siti web ci si può interfacciare con terapeuti professionisti, pienamente abilitati presso il loro Ordine.

Quali sono i reali vantaggi della psicoterapia online? Scopriamoli insieme.

Nessun limite

Trovare uno psicologo nella propria città non è difficile, ma per chi vive nei centri più periferici potrebbe ancora essere un problema poter trovare un professionista di riferimento che sia vicino alla propria posizione. La psicoterapia online rompe completamente queste barriere, permettendo a chiunque di accedere comodamente a questo genere di servizio. Niente più traffico da affrontare, niente automobili da prendere, niente mezzi pubblici da cui dipendere: basta chiudersi in uno spazio riservato e avviare una videochiamata.

Continuità

Non va sottovalutato l’aspetto della continuità, soprattutto per chi viaggia molto, o per chi spesso si ritrova a doversi spostare completamente da una località all’altra. Ad esempio gli studenti fuori sede, che passano parte dell’anno nella loro città d’origine, e parte nella città dove studiano, potrebbero trovare nella psicoterapia online un buon modo per avere una reale continuità con il proprio psicologo di fiducia.

Non va dimenticato che la stabilità è un fattore essenziale per affrontare un percorso che sia realmente proficuo nel corso del tempo. Avere la giusta sintonia con il proprio terapeuta è fondamentale per aprirsi e analizzare con precisione i propri stati emotivi.

Conciliare gli orari

Con uno psicoterapeuta online è molto più facile conciliare l’orario delle sedute con gli altri impegni che si hanno durante la giornata. Non vanno affrontati spostamenti che in alcuni casi potrebbero essere anche di decine di chilometri. Si risparmia effettivamente molto più tempo, ed è più semplice far coincidere tutto per affrontare la seduta di terapia in completa serenità. Ad esempio chi ha dei figli potrebbe programmare le sedute al mattino, quando la casa è vuota e non c’è nessun elemento di disturbo.

L’importanza della riservatezza

Andare dallo psicologo non è più uno stigma sociale. Oggi ci si è resi conto di quanto sia importante per il proprio benessere, e non si è più giudicati per questo. Nonostante ciò molte persone vorrebbero vivere questo momento con maggiore riservatezza.

La psicoterapia online è un’ottima soluzione da questo punto di vista. Si ha una totale privacy, poiché basta chiudersi in casa propria e videochiamare lo psicologo.

Inoltre in questo modo si favorisce un maggiore comfort: si è tra le mura domestiche, un luogo che solitamente è considerato intimo e sicuro. Può risultare quindi più semplice aprirsi e affrontare le proprie paure con il proprio terapeuta.