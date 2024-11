Sergio Mattarella, la dura replica alle parole di Musk: “L’Italia sa badare a se stessa”

Le dichiarazioni di Elon Musk sui recenti sviluppi legali in Italia, in particolare la sospensione del trattato sui migranti con l’Albania, hanno acceso un acceso dibattito politico e istituzionale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto con fermezza, difendendo la sovranità dell’Italia e ribadendo che il Paese “sa badare a se stesso nel rispetto della sua Costituzione”. Un chiaro messaggio contro le ingerenze straniere, in particolare quelle provenienti dal miliardario sudafricano.

Musk, che si prepara a un ruolo politico negli Stati Uniti con l’amministrazione di Donald Trump, aveva scritto su X (ex Twitter) che la decisione dei giudici italiani era “inaccettabile” e aveva messo in discussione la natura democratica dell’Italia, accusando i magistrati di andare contro la volontà del governo. “Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia?”, aveva twittato, sollevando una vera e propria tempesta politica.

La risposta di Mattarella è stata immediata e ferma: il presidente ha ricordato che le ingerenze straniere nelle questioni interne italiane non sono tollerate, invitando tutti a rispettare la sovranità del Paese. Nonostante questo, Musk non ha fatto marcia indietro e ha continuato a difendere il suo diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, facendo leva sulla libertà di espressione garantita dalla Costituzione sia italiana che statunitense.

La premier Giorgia Meloni, pur non intervenendo direttamente nelle polemiche, ha fatto filtrare una dichiarazione da Palazzo Chigi in cui si sottolinea il “grande rispetto” per le parole di Mattarella. Tuttavia, membri del governo come Giovanbattista Fazzolari (FdI) hanno difeso la libertà di Musk di esprimersi, pur riconoscendo l’importanza di non accettare ingerenze esterne. In questo contesto, la posizione della Meloni è stata vista da alcuni come troppo ambigua, mentre le opposizioni hanno accusato il governo di non difendere abbastanza l’indipendenza del Paese.

Nel frattempo, Musk ha continuato a ribadire la sua posizione, difendendo la sua libertà di espressione anche di fronte alle critiche. La vicenda ha sollevato non solo polemiche interne, ma anche interrogativi su come l’Italia possa bilanciare il rispetto della propria sovranità con le relazioni internazionali, in un contesto sempre più influenzato dalla politica globale e dalla figura di imprenditori di grande rilevanza come Musk.

Questo scontro ha messo in luce la delicatezza degli equilibri tra potere politico e giuridico, e la crescente influenza dei leader globali sulla politica interna dei singoli Paesi.