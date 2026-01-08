Serie A 2025/2026, la classifica senza errori arbitrali: cambia il primo posto, la posizione del Napoli

Il tema degli errori arbitrali torna prepotentemente al centro del dibattito in Serie A, con una classifica “virtuale” che, senza sviste e decisioni controverse, cambierebbe in modo significativo gli equilibri del campionato. Secondo i dati rielaborati, Napoli e Inter sarebbero entrambe al comando con 40 punti, rendendo la corsa Scudetto ancora più equilibrata e combattuta.

L’Inter, attualmente prima con 42 punti, ne perderebbe due a causa di decisioni favorevoli che hanno inciso su alcuni risultati. Discorso opposto per il Napoli, che salirebbe da 38 a 40 punti, recuperando due lunghezze perse in partite condizionate da episodi arbitrali sfavorevoli.

Un testa a testa che riscriverebbe la narrativa del campionato, con due squadre appaiate in vetta e distacchi minimi alle spalle. Alle loro spalle cambierebbe anche la situazione di Milan e Juventus, entrambe a quota 37: i rossoneri perderebbero un punto rispetto alla classifica reale, mentre i bianconeri ne guadagnerebbero uno, restando comunque appaiati nella corsa Champions.

Questa sarebbe la classifica:

1. Inter 40 (42,-2) 2. Napoli 40 (38, +2) 3. Milan 37 (38, -1) 4. Juventus 37 (36, +1) 5. Roma 36 (36, =) 6. Como 33 (33, =) 7. Lazio 29 (25, +4) 8. Bologna 28 (26, +2) 9. Atalanta 26 (28, -2) 10. Sassuolo 24 (23, +1) 11. Torino 24 (23, +1) 12. Udinese 23 (25, -2) 13. Cremonese 20 (21, -1) 14. Cagliari 19 (18, +1) 15. Lecce 18 (17, +1) 16. Parma 17 (18 -1) 17. Genoa 15 (15, =) 18. Verona 12 (13, -1) 19. Pisa 12 (11, +1) 20. Fiorentina 11 (13, -2).