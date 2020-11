Serie A, Benevento-Juventus, le probabili formazioni: Lapadula e Chiesa dal 1′

E’ di nuovo tempo di tornare in campo per la Juventus di Andrea Pirlo, che dopo aver battuto in Champions il Ferencvaros è attesa dalla trasferta di Benevento contro la squadra di Inzaghi, gara valida per il secondo anticipo della 9a giornata di Serie A. Calcio di inizio domani ore 18, stadio Ciro Vigorito.

Tra le fila dei giallorossi indisponibili Dabo, Foulon, Iago Falque, Letizia e Viola, con Inzaghi intenzionato a schierare un 4-3-2-1 puntando su Caprari e Roberto Insigne alle spalle di Lapadula. In difesa dal primo minuto si rivedrà Maggio.

In casa Juventus è in dubbio la presenza di Bonucci, che non sarà comunque rischiato. La difesa sarà la stessa vista in Champions, con Danilo e de Ligt centrali e Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo Bentancur in vantaggio su Arthur, sugli esterni Kulusevski e Chiesa. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo. Le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo