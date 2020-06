Serie A, Bologna-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus è pronta a tornare in campo, i bianconeri saranno di scena domani sera ore 21:45 allo stadio dall’Ara di Bologna, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Gli uomini di Sarri dovranno dimostrare di aver messo alle spalle la sconfitta in Coppa Italia, di fronte si troveranno un Bologna che non gioca partite ufficiali dal 29 febbraio.

In casa bianconera Sarri sarà chiamato a sciogliere vari dubbi di formazione, con Pjanic e Danilo destinati alla panchina. In porta tornerà Szczesny; in difesa De Sciglio a sinistra al posto dell’infortunato Alex Sandro; a centrocampo Bentancur e Ramsey dall’inizio; in attacco solito tridente composto da Dybala, Ronaldo e Douglas Costa.

Qualche ballottaggio anche per Mihajlovic, che dovrebbe preferire Barrow a Palacio nel ruolo di prima punta nel 4-2-3-1. In difesa spazio a Denswil e Dijks, a centrocampo Dominguez in coppia con Medel.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.