Serie A, Boniek: “Sosta buona per il Napoli, questo Scudetto appartiene agli azzurri”

Ai microfoni di Vikonos Web Radio/TV è intervenuto il vicepresidente UEFA, Zibì Boniek, il quale ha parlato del Napoli e del campionato di Serie A che vedi gli azzurri guardare tutti dall’alto.

“La sosta? Meglio per il Napoli, le cose sono andate talmente bene che è anche giusto poi rifiatare e ricominciare da capo, non accetto che si dica che con la pausa il Napoli avrà problemi“.

“Se non è quest’anno l’anno buono, non vedo quale possa esserlo. Mi sembra ci sia anche maturità in tutto l’ambiente, non solo nella squadra. Diciamo la verità: questo scudetto appartiene al Napoli, ha grandi possibilità di vincere“.

L’ex calciatore di Juventus e Roma ha quindi espresso il suo pensiero, parole sicuramente condivise dai tifosi azzurri.

Boniek ha infine dichiarato: “Non esiste un’avversaria che corra dietro agli azzurri ogni domenica, ma si alternano due, tre squadre mentre solo il Napoli è stato continuo […]. Arriverà sicuramente qualche momento difficile ma in tutta onestà il titolo, quest’anno, merita di vincerlo il Napoli“.