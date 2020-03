Serie A, cosa succederebbe in caso di sospensione del campionato? Ecco gli eventuali verdetti

La sospensione della Serie A è un'ipotesi remota ma non impossibile. Ecco in tal caso cosa potrebbe accadere

Per contrastare l’emergenza Coronavirus il Governo italiano ha deciso di vietare l’accesso al pubblico a tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile. Al momento, dunque, la Serie A andrà avanti, ma a porte chiuse. Qualora, però, la situazione peggiorasse, non è da escludere la sospensione del campionato, ipotesi remota ma possibile. Ecco in tal caso cosa potrebbe succedere.

SCENARIO – Il blocco del campionato italiano si è verificato solamente in concomitanza con lo scoppio della I e II Guerra Mondiale. Vista la singolarità della situazione al momento non esiste una norma ad hoc per risolvere la questione, ma il criterio che potrebbe essere utilizzato sarebbe quello di prendere in considerazione la classifica della 24esima giornata, l’ultima in cui sono scese in campo tutte le 20 squadre.

VERDETTI – In testa alla classifica in quel momento c’era la Juventus, che andrebbe dunque a vincere il campionato, seguita da Lazio, Inter ed Atalanta, che approderebbero in Champions League. Roma e Verona si qualificherebbero in Europa League, mentre a retrocedere sarebbero Genoa, Brescia e Spal. Una situazione che avrebbe dell’assurdo ma che potrebbe clamorosamente verificarsi. Altra soluzione sarebbe quella di congelare l’intero campionato e tutti i suoi verdetti.