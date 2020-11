Serie A, diversi club rischiano 2 punti di penalizzazione se non pagheranno stipendi entro l’1/12

I club di Serie A, in questi ultimi mesi, hanno subito delle perdite davvero importanti a causa dell’emergenza Covid-19. Per questo motivo, per evitare un collasso dell’intero sistema calcistico italiano, lo sport professionistico andrà avanti anche in pandemia.

Tuttavia, a causa delle importanti perdite, molti club di Serie A non hanno ancora versato ai propri tesserati diverse mensilità. Anche Aurelio De Laurentiis, al momento, non ha fatto partire i bonifici di luglio, agosto e settembre.

Nel caso in cui ciò non avverrà per il primo dicembre, vi sarà una penalizzazione in classifica di due punti. Ciò, ovviamente, non vale solo per il Napoli ma anche per gli altri club di Serie A che non hanno provveduto.

Come fa sapere Marco Giordano, però, Aurelio De Laurentiis è consapevole del rischio penalizzazione e per questo procederà al versamento entro il primo dicembre 2020.

“Il @sscnapoli entro il 1/12 salderà gli stipendi, al pari di altre società, senza nessun tipo di problema. Le società che non adempiono entro il 1/12 per le mensilità di luglio/agosto/settembre subiranno (art. 85 NOIF) -2 in classifica. Non sarà il caso del Napoli. No allarmismi“.