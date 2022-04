Serie A, è derby d’Italia anche nel mercato: Thuram nel mirino di Inter e Juve

Juventus-Inter si è giocata ieri sera sul campo, dando la meglio ai nerazzurri che sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la lotta scudetto, anche in virtù della vittoria del Napoli a Bergamo di ieri.

Ma le due società non sono avversarie solo sul campo, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club sono sulle tracce di Khephren Thuram, figlio più piccolo di Lilian.

Il quotidiano sottolinea che sabato pomeriggio emissari bianconeri e nerazzurri si sono incrociati in Francia per seguire dal vivo il match tra Nizza e Rennes. “Khephren, dopo gli inizi nel Monaco, si sta affermando nel Nizza: finora 33 presenze, 3 gol e 2 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia.

Juventus e Inter – e non solo loro due – sabato hanno voluto verificare dal vivo anche il figlio d’arte, classico mediano “box to box” che abbina fisicità e buona tecnica. Al momento non c’è una trattativa per Thuram junior.

Juventus e Inter, sempre attente ai giovani più interessanti, semplicemente hanno drizzato le antenne, anche perché entrambe nei prossimi mesi hanno in programma di rinfrescare la mediana”.