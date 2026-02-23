lunedì, Febbraio 23, 2026
Serie A, esonero in arrivo dopo la sconfitta di ieri

Il prossimo esonero in Serie A sembra ormai scritto. Secondo quanto riportato da ToroGoal, il Marco Baroni sarebbe a un passo dall’addio alla panchina del Torino FC. Le valutazioni interne del club granata avrebbero portato a una decisione definitiva, maturata dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative stagionali.

La dirigenza del Torino, sempre secondo ToroGoal, avrebbe già individuato il profilo ideale per il dopo-Baroni. In pole position c’è Roberto D’Aversa, tecnico considerato affidabile e pragmatico, con esperienza nella gestione di situazioni delicate e nella ricerca di compattezza immediata. Le parti sarebbero pronte ad avviare contatti già in serata per provare a chiudere l’accordo in tempi rapidi.

L’obiettivo del club è chiaro: dare una scossa all’ambiente e invertire il trend prima che la classifica si complichi ulteriormente. La scelta di D’Aversa risponderebbe proprio all’esigenza di solidità e concretezza, caratteristiche che il Torino sta faticando a mostrare in questa fase del campionato.

Ore decisive, dunque, per il futuro della panchina granata. Se le indiscrezioni troveranno conferma, l’era Baroni al Torino potrebbe chiudersi a breve, aprendo un nuovo capitolo con D’Aversa pronto a prendere in mano la squadra e rilanciarne le ambizioni in Serie A.

