Serie A, il Parlamento discute sulla possibilità di trasmettere tutte le gare in chiaro

L’emergenza Coronavirus ha paralizzato la Serie A nelle ultime due settimane, ma finalmente si è riusciti a trovare un punto di incontro sulle date dei recuperi e con l’intervento del Governo si è deciso di continuare a giocare a porte chiuse fino al 3 aprile. Le varie società sono ora al lavoro per tutelare i propri abbonati, in molte opteranno per il rimborso, altre invece studiano modalità differenti.

Per tutelare le persone che non potranno assistere alle gare della propria squadra del cuore e tutti gli appassionati, la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, ha presentato in Senato una interrogazione parlamentare con carattere d’urgenza chiedendo di trasmettere in chiaro tutte le partite e il dibattito è ancora in corso. Ecco quanto si legge su Calcio e Finanza:

“Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale“.