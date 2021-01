Serie A, Inter-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Inter e Juventus, che scenderanno in campo domani sera allo stadio San Siro nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Match fondamentale per entrambe le squadre, con gli uomini di Conte che puntano ad allungare sui rivali e i bianconeri ad avvicinarsi alla testa della classifica.

In casa nerazzurra il tecnico si affiderà a Vidal a centrocampo, sulle fasce spazio ad Hakimi e Young. La difesa sarà quella tipo, così come l’attacco, affidato a Lukaku e Lautaro Martinez.

Qualche problema in più per Andrea Pirlo, che dovrà rinunciare ad Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt causa coronavirus. In difesa tornerà Chiellini in coppia con Bonucci, sugli esterni Danilo e Frabotta. In attacco coppia Ronaldo-Morata. Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.