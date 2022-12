Serie A, Inter-Napoli a rischio per uno dei pilastri di Luciano Spalletti

Mancano poco più di due settimane e poi riprenderà il campionato di calcio, con la Serie A che vedrà subito in campo un match Scudetto, l’Inter che ospiterà a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti.

Le due squadre sono già al lavoro per riprendersi dalla sosta dovuta al Mondiale in Qatar. Il Napoli riprenderà il campo da primo in classifica e l’obiettivo è mantenere questo primato fino a fine stagione.

Non arriva, però, una bella notizia per l’allenatore Luciano Spalletti e i tifosi azzurri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita con l’Inter è a rischio per uno dei pilastri della rosa azzurra.

Amir Rrahmani, infatti, quasi sicuramente non prenderà parte alla gara dal momento che non ha ancora recuperato dall’infortunio di cui soffre ormai da oltre un mese.

Le sue condizioni fisiche stanno migliorando ma ha ancora bisogno di riposo per riprendere al meglio il campo ed evitare possibili ricadute che potrebbero portare a conseguenze ancora peggiori.