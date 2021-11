Serie A, Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

Dopo la vittoria in Champions sullo Zenit, la Juventus di Massimiliano Allegri sarà chiamata a rialzarsi anche in campionato, allo Stadium oggi alle 18 arriva la Fiorentina di Italiano, settima in classifica a quota 18 punti.

In casa Juve Allegri è pronto ad affidarsi agli uomini più in forma del momento. A centrocampo spazio dunque a McKennie, Locatelli, Bernardeschi e Chiesa. In avanti Morata e Dybala.

Nella Viola Italiano dovrà fare a meno degli indisponibili Dragowski, Gonzalez, Kokorin, e Pulgar. A centrocampo spazio a Bonaventura, Torreira, Duncan, in avanti Callejon, Vlahovic, Saponara. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa; Morata, Dybala.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.