Serie A, Juventus-Lecce: le probabili formazioni

Sarà la Juventus di Maurizio Sarri ad inaugurare il 28esimo turno di Serie A, i bianconeri scenderanno in campo questa sera, ore 21:45, all’Allianz Stadium contro il Lecce di Liverani. La Vecchia Signora è reduce dalla vittoria sul Bologna e punta a mantenere il distacco sulla Lazio. I pugliesi, invece, nell’ultimo turno hanno perso in casa con il Milan e cercano punti importanti in chiave salvezza.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE – Problemi in difesa per Sarri che dovrà rinunciare ad Alex Sandro e De Sciglio infortunati e Danilo squalificato. Sulla fascia sinistra giocherà Matuidi. A centrocampo confermati Pjanic, Bentancur e Rabiot. In avanti potrebbe riposare Ronaldo, con il tridente che a quel punto sarebbe formato da Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL LECCE – In casa giallorossa Liverani perde Lapadula per infortunio, al suo posto Babacar in coppia con Falco. A centrocampo spazio a Barak e Mancosu ai lati di Tachtsidis.

Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar.